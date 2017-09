Trainingsworkshops ‘hoe pak ik het seksueel gedrag van mijn kind aan’

🕔 12.sep 2017

Leven we in een maatschappij waarin waarden en normen steeds meer vervagen? Wat zijn grenzen? Verschillen onze jongeren nu veel van jongeren van vroeger?

Hoe wordt er naar grenzen gezocht? Hoe manifesteren jongeren zich binnen de evoluties in de wereld van digitale media? Hoe gaan we hiermee om?

Verschillen jongeren van volwassenen in het omgaan met seksualiteit? Wanneer is experimenteren leuk en wanneer is het “te ver”?

Op welke leeftijd mag mijn dochter/zoon een liefdesrelatie beginnen?

Bestaat er zoiets als de beste leeftijd om te starten met seks (voor de eerste keer)?

Psychische en emotionele gevolgen bij het ‘te vroeg starten’ met seks

Internet, een wereld zonder grenzen? Hoe kan ik mijn kind(jongeren) beschermen?

De moeilijke lijn tussen gewoon, ongewoon en gestoord gedrag. Wanneer is seksueel gedrag oké en wanneer grensoverschrijdend?

Hoe ga ik om met het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij (mijn kind)(jongeren)?

Dit alles krijg je in de Workshop ‘Omgaan met het seksueel gedrag van jongeren’. De trainingsworkshop wordt georganiseerd door Stg. Woman.

Het is een trainingssessie bestaande uit presentaties en praktische workshops die elk een andere invalshoek belichten. Deelnemers krijgen tevens de gelegenheid om vragen te stellen en/of hun mening te delen.

Op deze dagen wordt een kader aangereikt met handvatten hoe om te gaan met dit gedrag bij uw kind(eren)(jongeren). Er wordt ook een maatschappijkritische reflectie aangeboden rond deze problematiek.

De workshop is bestemd voor ouders, verzorgers, maatschappelijk werkers, leerkrachten, eigenaars van kindertehuizen en overige geïnteresseerden.

Datum trainingsworkshop

Vrijdag 3 november 2017

Tijd: 09.00 – 15.00 uur

Zaterdag 4 november 2017

Tijd 09:00 – 15.00 uur

Locatie: Conference Room Lalla Rookh Complex

Deelnameprijs

De prijs voor deelname aan de trainingsworkshop bedraagt SRD 125, inclusief ontbijt en lunch. Aan het eind van de dag ontvangt u een deelnamecertificaat.

Registratie en Inschrijven

Registratie en betalen kan vanaf nu via de Facebookpage: Woman Magazine of telefonisch: 7212101 of via e-mail: womanmagazine76@gmail.com.

(GFC)