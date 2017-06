Trainingen opzet SNTA in juli van start

🕔 20.jun 2017

Het trainen van het personeel, dat belast zal zijn met de hervorming van het beroepsonderwijs door het opzetten van de Suriname National Training Authority(SNTA), zal vanaf volgende maand plaatsvinden.

Het Jamaicaans bedrijf Dunn Pierre, Barnett and Associates LTD (DBA) is belast met het opleiden van de 330 medewerkers uit verschillende sectoren die betrokken zijn bij het beroepsonderwijs.

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ontving maandag het managementteam van de DBA en beloofde zijn volledige ondersteuning. Het is voor de bewindsman belangrijk dat de hervorming van het beroepsonderwijs slaagt.

Roy Adema, voorzitter van de werkgroep, zegt dat met de komst van de consultants het 3e component van het project Technical & Vocational Education and Training (TVET) is gestart.

Het managementteam van DBA vertoeft momenteel in Suriname in het kader van voorbesprekingen met belanghebbenden.

DBA heeft ruim 25 jaar ervaring met het beroepsonderwijs en de opzet van NTA’s in het Caribisch gebied.

De trainingen duren tot eind oktober 2018.(GFC)