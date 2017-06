Training ‘Leer je kind omgaan met emoties’

🕔 12.jun 2017

Huilbuien en woedeaanvallen, deze zijn vaak lastige momenten waar we als opvoeder niet altijd goed raad mee weten. Soms delen we straf uit, geven snel toe, of leiden het kind af; alles om de vervelende bui te stoppen. Helaas leert deze aanpak het kind niet hoe constructief om te gaan met zijn/haar gevoelens.

Het professionele coachings- trainingsbedrijf VINDlicht organiseert op 8 juli de training ‘Leer je kind omgaan met zijn/haar emoties’.

In deze training leert u waarom het belangrijk is dat kinderen naar hun gevoelens leren luisteren, en hoe u ze adequaat kunt begeleiden in dit proces van boze bui/huilbui naar kalmte. We gaan actief aan de slag met eigen cases.

De theorie komt van het succesvolle opvoedprogramma Conscious Discipline.

De training is verdeeld over twee dagen en wel op zaterdag 8 juli en zaterdag 22 juli van 14-18.00uur.

Doelgroep zijn alle opvoeders die vanuit privé of werk in contact zijn met kinderen.

De trainer is Karina Jap a Joe. Deelname kost SRD 340. Zij die gebruik maken van de ‘Bring-a-Friend actie’ krijgen SRD 100 korting op de bijdrage.(GFC)