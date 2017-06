Toonaangevende bedrijven tekenen ‘Verklaring van Paramaribo’

🕔 14.jun 2017

Op dinsdag 13 juni heeft de tweede ronde van de ondertekening van de “Verklaring van Paramaribo” plaatsgevonden. Dit gebeurde tijdens een business lunch aangeboden door Parea, de vereniging voor gay professionals in Suriname in restaurant Spice Quest.

Vertegenwoordigers van 11 organisaties waaronder Fernandes Concern Beheer, SelfReliance, Alembo, Optiek Ninon, RCR Zorghotel en Infotrans Caribbean Suriname, hebben een handtekening geplaatst onder het document welke tot doel heeft bedrijven te stimuleren een LGBT-inclusieve werkomgeving te creëren.

Parea-voorzitter Juan Pigot is verheugd dat deze sessie voor een tweede keer heeft kunnen plaatsvinden door de ondersteuning van PANCAP Caricom en Pepfar.

Daarnaast is Pigot content dat er ook toonaangevende bedrijven in Suriname wederom hebben bewezen dat voor hun alle personeelsleden hetzelfde zijn. Deze verklaring is volgens Pigot geen document die speciale rechten regelt voor de lgbt- community.

Het is een verklaring waarbij bedrijven een genderneutraal beleid volgen. Waarbij bijvoorbeeld het woord partner wordt gehanteerd en deze partner van hetzelfde geslacht van de dezelfde rechten gebruik kan maken als de heteroseksuele collega.

In Suriname zijn de rechten van de LGBT-community niet geregeld en bedrijven kunnen willekeur zelf een invulling geven hoe zij haar beleid uitzet. Wanneer iemand zichzelf kan zijn op de werkvloer komt dit ten gunste van de productiviteit van zoals de werkgever als de werknemer dat zegt Pigot.

De verklaring van Paramaribo is een van de uitkomsten van de Workplace Pride conferentie die op 9 juni 2016 werd georganiseerd door Parea in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en de Workplace Pride Foundation.

Het uiteindelijk streven is dat gender neutrale cao’s waarbij de zelfde rechten gelden voor zowel hetero als homoseksuele collega’s de norm wordt.

Parea zal de rol van coördinator op zich nemen en bedrijven bijstaan met informatie, advies over het implementeren van LGBT-inclusief beleid en voorbeelden van best practices. Daarnaast is het de bedoeling om ook deze verklaring in de regio te delen.

Mireille Countinho HR & Legal Manager van de Torarica Group of Hotels heeft in haar presentatie weer gegeven hoe Torarica haar gender neutraal beleid heeft geïmplementeerd.(GFC)