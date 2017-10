Tijdens Odesur Games: Charissa Nirmal uitgeschakeld, geen finaleplaats voor Tanya Fernald

🕔 02.okt 2017

Vandaag zijn slechts twee dames in actie gekomen tijdens de Odesur Games in Santiago, Chili. Charissa Nirmal is uitgekomen in de kwartfinales van Judo in de gewichtsklasse onder 63kg met een deelnemers aantal van 7 judoka’s.

In het eerste gevecht kwam Charissa uit tegen Agustina Lacuesta van Uruguay en in dat gevecht bleek onze vertegenwoordiger niet opgewassen tegen de iets zwaardere Lacuesta. Een houdgreep was voldoende om het pleit te beslechten, waardoor Charissa dus verloor.

In de herkansing die een half uur daarna volgde, kwam Charissa tegenover een tactisch iets betere vechtster en wel Nicol Pencue uit Colombia. Ook daar viel Charissa ten prooi van een houdgreep en een mooi uitgevoerde worp van de Colombiaanse en viel niet alleen buiten de prijzen, maar hield een blessure over van dit gevecht. Volgens fysiotherapeut Bastiaan De Boer is het een subluxatie aan de schouder.

Voor alle drie judoka’s zit het toernooi er dus op en hebben zoals trainer Nekrui het zei ‘goede leermomenten gehad’ die zij zeker zullen nodig hebben in november bij de Concecada Games in Venezuela.

De judoka’s van Suriname zijn voor de komende dagen uitgenodigd voor een trainingsstage met de Chileense judoselectie.

Zwemmen

Tanya Fernald is vandaag in baan 8 uitgekomen op de 50m schoolslag en maakte een tijd van 37.79 en eindigde in de serie op de 7e plaats. Overall staat ze op dit nummer op de 14e plaats in een deelnemersveld van 16 zwemmers. Morgen heeft Tanya twee races: de 100m rugslag en de 200m schoolslag.

Badminton

De badmintonners komen overigens morgen voor het eerst in actie. In deze selectie zitten Jair Naipal, Imani Mangroe, Kevin Karg en Erisa Bleau. Zij zullen uitkomen in zowel het enkel – als in het dubbelspel.

Het SOC-bestuurslid Gordon Touw Njie Touw is gisteren gearriveerd in Chili.(GFC)