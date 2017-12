🕔 20.dec 2017

Monalisa Perez (20) heeft bekend schuldig te zijn aan doodslag. Bij een bizarre stunt die op YouTube geplaatst had moeten worden, schoot zij haar vriend dood.

Het stel wilde een video opnemen voor hun YouTube-kanaal. Perez, die destijds hoogzwanger was van haar vriend Pedro Ruiz, vuurde een kogel af op een encyclopedie die Ruiz voor zijn borst hield.

De kogel ging dwars door het boek en Ruiz was op slag dood.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 juni 2017