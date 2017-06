The Positive Movement Suriname bezoekt dc Nerkust

🕔 24.jun 2017

Een delegatie van de ‘The Positive Movement Suriname'(TPMS) onder leiding voorzitter Clyde Ford en de leden Lindsey Delobi, Danniella Nai Chung Tun en Marie-Louise Vissers hebben woensdag een bezoek gebracht aan districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust.

Ford gaf een uitzetting over de stichting en benadrukte dat zij zonder politieke doeleinden opereren. Het doel is om met vrijwilligers zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid te bevorderen onder de Surinaamse bevolking. Daarom is nu gestart met het eerste project ‘promoot de moestuinen’.

Nerkust gaf aan dat hij de geestesvader is van de Schooltuinenproject waarmee hij in zijn vorige functie als dc Zuidwest enkele scholen betrokken heeft. Er is al veel ervaring opgedaan op dit gebied.

TPMS wil zich niet alleen focussen op scholen maar wil ook buurten en NGO’s bij betrekken.

Nerkust is voorstander van aquacultuur, omdat dit de beste manier is om groente voor 100% biologisch te telen. De dc heeft zijn medewerking toegezegd en zal de stichting ondersteunen met een pilotproject op 5 scholen.(GFC)