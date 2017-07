‘Test ontwikkeld die terugkerende blaaskanker al in vroeg stadium aantoont’

🕔 07.jul 2017

Wetenschappers zouden een test bedacht hebben die, sneller en meer accuraat dan bestaande testen, terugkerende blaaskanker aan kan tonen. Dat schrijft NU.nl.

Voor een studie, die vrijdag gepubliceerd werd in de British Journal of Cancer, testten onderzoekers van het universiteitsziekenhuis in Lyon de urine van 348 blaaskankerpatiënten op een defecte proteïne genaamd TERT.

De aanwezigheid van deze proteïne zou volgens de onderzoekersbij 80 procent van de patiënten gevonden zijn en aan hebben getoond dat zij in de nabije toekomst opnieuw blaaskanker zouden kunnen krijgen. De standaardmethode, genaamd cytology, die gebruikt wordt om terugkerende blaaskanker te voorspellen, vond de proteïne bij maar 43 procent van de geteste patiënten.

De nieuwe test zou, in een vroeger stadium dan bij de cytology-test, blaaskanker die nog niet is uitgezaaid naar de spierwand, kunnen detecteren. Dokters zouden hierdoor al met een behandeling kunnen starten voordat bij de patiënt symptomen te zien zijn. Een ander voordeel van de nieuwe test zou zijn dat deze blaaskanker van een urineweginfectie kan onderscheiden.

Machine

Professor Alain Ruffion, een van de onderzoekers van het universiteitsziekenhuis in Lyon zegt: “Bij de standaard cytology-test is er altijd een dokter nodig die de resultaten door een microscoop bekijkt. De uitslag van de TERT-test wordt daarentegen gelezen door een computer, wat een meer simpelere en accurate manier is,” aldus de onderzoeker.

Anna Perman, senior wetenschapsinformatie manager bij Cancer Research UK, zegt dat de studie veelbelovend is. “Er is wel meer onderzoek nodig om te zien of deze test meer mensen die in een vroeg stadium van blaaskanker zitten, op tijd kan helpen.”(NU.nl)