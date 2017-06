“Terwijl u dialoog zoekt, zinnen anderen op wraak”

🕔 30.jun 2017

Dit zei president en hoofdverdachte in het 8 – decemberproces, Desi Bouterse, donderdag tijdens de herdenkings- en verzoeningsplechtigheid voor slachtoffers van politiek geweld.

“Ik begrijp dat er feest is aan de andere kant. Allerlei trucs die men uithaalt. Terwijl u dialoog zoekt, zinnen anderen nog op wraak,” typeerde Bouterse de laatste ontwikkelingen in het strafproces.

Die ‘anderen’ zijn de nabestaanden van de in 1982 geëxecuteerde mannen. Zij hebben geen boodschap aan het werk van het Comité Slachtoffers Nabestaanden van Politiek Geweld.

Donderdag 29 juni was de eerste officiële Dag van Nationale Rouw in Suriname. Deze dag is recentelijk door de regering ingesteld.

Bouterse: “Het doet me goed dat u zich wil concentreren op het humanere, de pijn, er is pijn geleden. We moeten de vicieuze cirkel doorbreken. Ik heb ook de fout gemaakt te denken dat het politiek kan worden opgelost”.(GFC)