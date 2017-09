Terrorist dreigt rugtas te laten ontploffen, school schorst onverlaat

🕔 23.sep 2017

Een school in Californië stuurde een terrorist naar huis, nadat hij een bomdreiging had gedaan. De onverlaat is geschorst voor het “bedreigen, intimideren en lastig vallen van anderen”. Zijn ouders zijn het daar niet mee eens.

Zij snappen namelijk niet dat de school hun vijfjarige zoontje echt als crimineel ziet.

Jackson Riley had tegen zijn onderwijzer gezegd dat hij zijn rugtas niet kon afdoen, omdat die anders zou ontploffen. Daarmee had hij het schoolreglement overtreden, vindt de Great Valley Charter School in Modesto, Californië.

Jackson had “terroristische bedreigingen geuit tegen schoolfunctionarissen”, heette het in de brief waarin het joch een schorsing wordt opgelegd.

Zijn ouders zijn verbijsterd: “Hij is vijf. Hij heeft fantasie” zeggen zij en vragen zich af op welk moment wie dan ook bedreigd is.