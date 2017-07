Tennis voor kinderen vanaf zes jaar te Lelydorp

🕔 07.jul 2017

vanaf zaterdag 8 juli zal Williams International Tennis Academy(WITA) het programma Kids play tennis aanbieden op de Tawajariweg 13 te lelydorp. Op Lelydorp was er nog geen aanbod voor tennis lessen, maar daar komt nu verandering in.

Kids play tennis is voor kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar en natuurlijk zijn de tieners 12 en boven en volwassenen welkom om tennis les te komen volgen bij WITA.

Kids play tennis bestaat uit 3 onderdelen te weten Red balls, Orange balls en Green balls. Deze kleuren staan symbool voor de verschillende fases die de kinderen doormaken.

Met aangepaste ballen, rackets, banen en oefeningen leren de jeugd de tennissport razendsnel onder de knie te krijgen. Kinderen worden vanaf rood direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel, daar draait het om bij kids play tennis.

Kids Play Tennis Red

Deze fase is bestemd voor kinderen tot en met 9 jaar. In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Ze ontwikkelen basisvaardigheden, zoals bewegen en coördinatie, nemen deel aan veel leuke activiteiten en spelen kleine wedstrijden op een kwart tennisbaan. Dat doen ze met een grotere, rode tennisbal van spons/foam. Deze bal stuit minder hoog, zodat kinderen de bal gemakkelijker over het net slaan en een rally spelen. Deze ballen kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt, mits het niet regent of te hard waait.

Kids Play Tennis Orange

Voor kinderen van 8 – 11 jaar, mede afhankelijk van hun lengte en kracht

In de tweede fase werken kinderen aan de verdere ontwikkeling van hun basisvaardigheden. Ze leren nieuwe slagen en technieken, die hen voorbereiden op het spelen op een grote baan.

De wedstrijden (op driekwart tennisbaan) worden steeds langer. Daarvoor wordt een oranje tennisbal gebruikt. Die is zachter en lichter dan een normale tennisbal.

Tenniskids Green

Voor kinderen van 10 – 12 jaar, mede afhankelijk van de leeftijd waarop ze met tennissen begonnen zijn. Deze derde fase is dé voorbereiding op het tennissen op een hele tennisbaan.

Kinderen in deze fase zijn groter en sterker en dus in staat de hele baan te bestrijken. Techniek en tactiek worden verder ontwikkeld, evenals atletische vaardigheid. Wedstrijden worden wederom langer en competitietennis speelt een belangrijkere rol. De kinderen spelen met een groene tennisbal, die zachter en lichter is dan een normale tennisbal.

Zaterdag is er van 9 tot 12.00 uur een open dag.(GFC)