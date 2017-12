Technische evaluatie met IsDB over Academisch Medisch Centrum

Na een bouwkundige screening van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in 2012, is men tot de conclusie gekomen dat het ziekenhuis zowel technisch als functioneel, niet meer voldoet aan de eisen van vandaag.

Vanwege het feit dat er continuering van de dienstverlening moet plaatsvinden, is men tot het besluit gekomen om het ziekenhuis, dat al ouder is dan 50 jaar te renoveren èn een compleet nieuwe op te zetten met alle faciliteiten.

Aan de hand van het voorontwerp heeft de staat een overeenkomst gesloten met de Islamic Development Bank (IsDB), die bereid is een lening te geven voor de bouw van het nieuw verpleeghuis, het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU).

In de eerste week van januari zal er een evaluatie plaatsvinden op basis van het definitief ontwerp, dat begin deze maand werd aangeboden aan het projectmanagement team. Volgens minister Patrick Pengel van Volksgezondheid gaat het om een technische- en geen financiële evaluatie.

“De bank vraagt om een evaluatie van het ontwerp, welke aan het begin is besproken en wat er nu ontworpen is, om uiteindelijk een compromis te bereiken”, vertelt de bewindsman aan het NII. Ook de grondige renovatie van het AZP is al aanbesteed en wordt gefinancierd door het Opec Fund for International Development.(GFC)