SZF-directeur Kromodihardjo: ‘Sharman verkondigt doelbewust flauwekul’

🕔 14.jun 2017

Directeur Rick Kromodihardjo van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) is furieus over de berichtgeving in de media als zouden medische specialisten sinds september 2016 niet zijn uitbetaald. Ook het personeel van het SZF zou al geruime tijd iedere maand maar 50% van zijn salaris op de bankrekening gestort krijgen.

“Dit is alleen maar flauwekul en verwijs ik dan ook direct naar het rijk der fabelen”, zegt Kormodihardjo en spreekt zijn diepe teleurstelling uit in parlementariër Dew Sharman die in een interview met een Surinaamse krant deze stellingen poneert.

“Parlementariër Sharman is lid van de vaste commissie Volksgezondheid in De Nationale Assemblée. Hij zou beter moeten weten. Hij weet ook dat mijn deur openstaat voor eenieder die maar informatie behoeft. Dat het nu al meermalen het geval is dat dit parlementslid het SZF negatief in het nieuws bespreekt en er daarbij niet voor schroomt zich van onwaarheden te bedienen, kan ik daarom alleen maar typeren als kwade opzet van een politicus die daar baat bij heeft.

Het moment is nu dan ook daar dat ik overweeg juridische stappen te ondernemen tegen deze persoon, die de informatie die hem gestuurd wordt uit hoofde van zijn andere functie doelbewust uit de context trekt, verdraait en vervolgens zogenaamd lekt naar de media.” Sharman is behalve DNA-lid ook arts van beroep.

De SZF-directeur betreurt tevens dat het medium zonder wederhoor is overgegaan tot publicatie van deze onjuiste informatie. “Ik kom slechts tot de conclusie dat men er baat bij heeft dergelijk tendentieuze informatie zonder bewijs voor waar aan te nemen en vervolgens in berichtvorm te publiceren.

Men is zich daarbij onvoldoende bewust van de schade die de Surinaamse samenleving hiermee wordt berokkend. Onder uitdagende omstandigheden tracht het SZF maandelijks zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is tot nu toe steeds gelukt.

Daarnaast zijn we voortdurend in contact met alle dienstverleners, onder wie ook het lid Sharman. De dienstverleners kunnen niet anders dan bevestigen dat de Stichting Staatsziekenfonds steeds van goede wil is en daarbij doet wat zij zegt en zegt wat zij doet. Een gouden regel binnen de journalistiek is het plegen van hoor en wederhoor. Dat dit nu al herhaaldelijk wordt nagelaten, daar zal het SZF niet langer aan voorbijgaan.”(GFC)