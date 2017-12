SZF-directeur Kromodihardjo: ‘’laten wij elkaar ondersteunen’’

In het kader van Kerstfeest roept de directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, een ieder in de samenleving op elkaar te helpen en steeds voor de ander klaar te staan. God heeft zich met ons verbonden via zijn eniggeboren zoon Jezus Christus. Tegen deze achtergrond wil het Fonds zich ook verbinden aan de samenleving.

“Het ideaal beeld tijdens Kerst is dat iedereen gelukkig is en die periode in harmonie en liefde met elkaar doorbrengt. Helaas zijn er enkelen in de samenleving die dit om welke reden dan ook niet hebben”, merkt de directeur op. Dit steekt heel erg af van het ideaal beeld dat wij willen vormen rond de viering van Kerst.

Voor degenen die het moeilijk hebben en vooral zij die ziek zijn, is het volgens Kromodihardjo goed om te weten dat deze groep kan bogen op een vangnet zoals het SZF.

Het Fonds staat naar zijn zeggen klaar om de burgers die daartoe de behoefte hebben, te helpen. Die verbondenheid ziet hij terug in de kerstgedachte door liefde en hulp aan elkaar te geven. Met deze goede hoop wenst de directeur de samenleving een zalig kersteest toe.(GFC)