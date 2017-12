‘System Health Accounts’ voor Suriname gelanceerd

🕔 12.dec 2017

Met de veranderende maatschappij moet er data zijn om de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van de gezondheidszorg. In dat kader heeft het ministerie van Volksgezondheid met de United States Agency for International Development (USAID) vorige week vrijdag de Suriname Health Accounts Studie gelanceerd.

‘Een health account is een raamwerk dat wereldwijd geaccepteerd wordt bij het produceren van cijfers voor de gezondheidszorg. Deze tool die zowel de omvang als de stroom van de financiële bronnen in de gezondheidszorg bijhoud, is van belang om een betere planning te kunnen maken,” zegt Georgian Singorawi, Health Accounts Technical teamleader.

Het doel van de accounts is om op basis van de verzamelde cijfers verbeterde planning en beleidsbeslissingen te maken binnen de gezondheidszorg. Health accounts kunnen binnen het beleid van de regering een verbetering brengen bij de planning en het maken van beleid ten aanzien van de gezondheidszorg.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid die de opening deed, gaf aan verheugd te zijn met de lancering van deze studie. “Health Accounts is een heel belangrijke exercitie voor het ministerie van Volksgezondheid, omdat het voorziet in essentiële informatie die van belang is voor strategische besluitvorming op verschillende niveaus binnen het ministerie en door andere relevante stakeholders”, vulde hij aan.

Het garanderen van kwaliteitszorg voor een ieder blijft een doel waar de regering naar streeft. Ook zijn er meerdere dimensies die hierbij in overweging moeten worden genomen, inclusief de prioriteit gezondheidszorgdiensten, verbeteringen aan het gezondheidszorgsysteem en implementatie van plannen, gaf de minister verder aan.

“Wij kijken uit naar het uitvoeren van Health Accounts Exercities op regelmatige basis en institutionaliseren van het proces binnen het ministerie van Volksgezondheid, opdat we kunnen voortzetten het volgen van de voortgang en vooruitgang van efficiënte gezondheidsfinanciering en het nemen van door data aangestuurde besluiten”, zei hij tenslotte.

Het uitvoeren van deze studie is gepland tot mei 2018. Daarna worden de resultaten later in het jaar gepresenteerd aan de stakeholders.(GFC)