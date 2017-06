SWM ontkracht berichten over dodelijke bacterie in drinkwater waterleidingnet

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij(SWM) wil met klem benadrukken dat het drinkwater dat het bedrijf produceert en distribueert via haar leidingnet veilig is.

Geruchten als zou het water besmet zijn met een dodelijke bacterie wenst het bedrijf naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Het bedrijf beschikt over een eigen laboratorium waar op regelmatige basis watermonsters van alle productielocaties en diverse tappunten in het net worden geanalyseerd op zowel de chemische samenstelling als biologische kwaliteit.

Ook het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) doet regelmatig als onafhankelijke instantie onderzoek.

Indien er enige indicatie is dat het water in een bepaald gebied besmet zou kunnen zijn geraakt, worden er onmiddellijk maatregelen getroffen in de vorm van het toevoegen van een internationaal toegestane en geadviseerde hoeveelheid chloor op de productielocatie.

Onlangs zijn er in het distributienet op diverse locaties wel buizen van de SWM beschadigd door aannemers die trenzen ophaalden.

De SWM houdt dergelijke zaken nauwlettend in de gaten en treft waar nodig extra maatregelen. Veiligheid van het drinkwater en daarmee ook de gezondheid van de burger is voor het waterbedrijf van hoge prioriteit.

Indien verbruikers of burgers in het algemeen ongeregeldheden constateren, verzoekt de SWM zulks meteen door te geven aan de klantenservice in Paramaribo op de nummers 471414, 471413, 129, 483535, 530389 of na 15.00u op 404266, in Nieuw Nickerie op 0231314 of 0231011 en in Moengo op het nummer 0341296.(GFC)