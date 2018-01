Suriname verliest grote zoon met heengaan Sonny Hasnoe

Met grote verslagenheid maakt de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal het plotselinge overlijden van haar vicevoorzitter, Sonny Hasnoe, bekend.

De oprichter van de Sichting Kleurrijk Voetbal en de Suriprofs, in de zomer van 2017 door de president van de Republiek Suriname nog onderscheiden tot Commandeur in de Ere Orde van de Gele Ster, overleed dinsdagavond in Nederland vredig in zijn slaap.

Mohamed Rafiek Hasnoe beter bekend als Sonny Hasnoe, mag wat betreft de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal in het algemeen, maar die van menig Surinaamse voetballer in het bijzonder, worden gerekend tot één der iconen in onze voetbal historie.

Met het heengaan van deze sympathieke broeder en collega, is er een grote leegte ontstaan, zegt Roy Raymond de Miranda van de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal

Kort voor zijn overlijden mocht hij, nog in leven zijnde, vernemen dat op welke wijze dan ook, de in Suriname op te zetten Kleurrijk Voetbal Academie als eerbetoon naar hem zal worden vernoemd.

De Sonny Hasnoe Kleurrijk Voetbal Academie zal als stimulerende factor binnen de ontwikkeling van de voetbalsport in Suriname moeten dienen.

Met het heengaan van Hasnoe verliest Suriname een grote zoon.(GFC)