Suriname spreekt OAS- ministeriële vergadering toe

🕔 28.jun 2017

Een delegatie onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken(Buza), Yldiz Pollack-Beighle, heeft van 19-21 juni deelgenomen aan de 47ste reguliere sessie van de algemene vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten(OAS).

Deze drukbezochte jaarvergadering met participatie van een groot aantal ministers van Buitenlandse Zaken van de 34 lidstaten vond plaats in Cancún, Mexico.

Tegen de achtergrond van het centraal thema: “Strengthening Dialogue and Concerted Action for Prosperity”, heeft de minister de vergadering de vorige week dinsdag toegesproken.

In haar toespraak onderstreepte zij onder andere het belang van dialoog en de relevantie van samenwerking op nationaal -, bilateraal -, regionaal – en internationaal niveau bij het beslechten van geschillen op vreedzame wijze.

Het thema is mede ingegeven door de principes van de OAS, waarbij dialoog, consensus, ontwikkeling van een democratisch-politieke cultuur en de bevordering van mensenrechten aspecten van belang zijn voor integrale ontwikkeling en multidimensionale veiligheid.

De situatie in Venezuela werd tegen de achtergrond van dialoog en betrokkenheid van alle relevante partijen door de lidlanden van de OAS diepgaand en langdurig aan de orde gesteld. Voorts werd benadrukt dat Suriname voorstander is van een zone voor vrede en samenwerking op het Westelijk Halfrond.

De Buza-minister onderstreepte verder tijdens haar betoog het belang van respect voor het principe van geen interventie en geen inmenging in de interne aangelegenheden van landen.

Ter bevordering van duurzame ontwikkeling heeft de minister gewezen op het belang van een intensievere samenwerking tussen de publieke- en private sector, alsmede met de diverse regionale groepen zoals CELAC, CARICOM, UNASUR en MERCOSUR. Tevens werd aandacht besteed aan vraagstukken en uitdagingen, die hoog staan op de internationale agenda, waaronder de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de effecten van klimaatsverandering.

Benadrukt werd dat voor de Regering van Suriname de investering in menselijk kapitaal van belang is. Dit betekent onder meer het investeren in gezondheid, educatie en huisvesting. De Regering zal zich binnen de OAS verder inzetten voor een betere participatie in de diverse OAS studiebeurzen en trainingsprogramma’s.

In de marge van vergadering werd de 29ste Consultatie Vergadering van de Ministers van Buitenlandse Zaken, inzake de situatie in Venezuela hervat. Deze vergadering heeft geen slotdocument aangenomen en heeft het karakter van een “open” vergadering, welke op een nader te bepalen tijdstip hervat zou kunnen worden.

De minister heeft ook gesprekken gevoerd met diverse bilaterale partners en met de secretaris – generaal van de OAS, ambassadeur Luis Almagro Lemes.

De delegatie heeft tevens geparticipeerd in vier paneldiscussies die gehouden werden op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Mensenrechten, Democratie en Goed Bestuur en Veiligheid en Vrouwen in Leiderschapsposities in de Amerika’s.

Tijdens de vergadering werden zestien resoluties aangenomen op het stuk van regionale veiligheid, integrale ontwikkeling, mensenrechten en democratie.

De ministeriële delegatie bestond verder uit de permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS, ambassadeur Niermala Badrising, ambassadeur Arnold Halfhide en de 1ste ambassade secretaris bij de OAS, Sachi Ramlal-Soekhoe.(GFC)