Suriname maakt zich zorgen om Korea, Venezuela en Cuba

🕔 24.sep 2017

Suriname maakt zich zorgen om de ontwikkelingen op het Koreaanse Schiereiland. Temidden van het conflict tussen het Noorden en het Zuiden en de spanningen die dit wereldwijd met zich meebrengt is het van belang dat de weg van dialoog wordt bewandeld.

Het Koreaanse volk moet de garantie hebben dat het gebruik van geweld niet de oplossing is in deze gespannen situatie. Dit zei minister Yldiz Pollack-Beighle tijdens de de 72ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze benadrukte dat de weg van dialoog de beste is om tot een oplossing te komen.

Het voorbeeld van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied om een ​​nucleaire vrije zone te blijven, kan daarbij als model dienen, aldus de bewindsvrouwe. De afwezigheid van kernwapens creëert een omgeving die bevorderlijk is voor dialoog en zinvolle onderhandelingen.

Minister Pollack-Bieghle stond ook stil bij de ontwikkelingen in Venezuela. Ze riep de VN lidlanden, de Zuid Amerikaanse – en de Caribische staten op, om op een constructieve manier om te gaan met de situatie in Caracas. Ook hier geldt dat dialoog van belang is.

Met betrekking tot de handels en financiële boycot tegen Cuba stelde de bewindsvrouwe dat de resolutie die de blokkade in stand houdt op geen enkele wijze van nut is geweest. De minister hamerde op constructieve dialoog , samenwerking en diplomatie als bouwstenen voor democratie, vrede en stabiliteit in de Amerika’s.

Suriname verwerpt elke maatregel die de blokkade zou kunnen verergeren, wat in strijd is met het internationaal recht, de soevereiniteit van staten, de beginselen van non-interventie in binnenlandse aangelegenheden en het zelfbeschikkingsrecht.(GFC)