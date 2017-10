Suriname maakt goede afspraken tijdens AVVN

🕔 01.okt 2017

“Wanneer je terugkomt kom je met goed nieuws, maar ook met werk” vertelt Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken over de resultaten van het recente bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).

Columbia bood aan om het trainingsprogramma voor de medewerkers in overheidsdienst te verlengen. Dit programma, dat burgers traint in de Spaanse taal, is reeds vijf jaar succesvol uitgevoerd in Suriname. Columbia biedt ook beurzen voor ambtenaren die eerder als beste zijn geslaagd.

Op uitnodiging van Rusland komt er binnenkort een formeel bezoek aan het land.

Tegen de achtergrond van het binnenhalen van investeerders zal Suriname een aantal overeenkomsten tekenen. Evenzo heeft de bewindsvrouwe met de collega’s van Marokko en andere landen gesprekken gevoerd.

De bilaterale gesprekken zijn een reflectie van wat er nationaal als doelstelling is gesteld. “We praten over beleid en de sectoren van beleid die zijn vastgesteld in het ontwikkelingsplan” sluit de bewindsvrouw af.(GFC)