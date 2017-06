Suriname krijgt Agrarisch Technologisch Demonstratiecentrum

🕔 23.jun 2017

De agrarische sector in Suriname is in de lift. Het besef over het belang van deze sector wordt steeds groter binnen de samenleving, waardoor er ook steeds meer behoefte aan informatie en demonstratie ontstaat. Hierop wil het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) inspelen door in samenwerking met China een Agrarisch Technologisch Demonstratiecentrum op te zetten.

Dit centrum komt te staan op een 33 hectare grond van LVV te Tawajarie Polder in het district Wanica.

Er zal onder andere een groot kassencomplex worden neergezet, gewassen worden geteeld en aan aquacultuur worden gedaan. Ook een groot packinghouse zal op het terrein komen te staan.

Om in de behoefte aan informatie en demonstratie van de samenleving te voorzien, komen er trainingslocaties aldaar, waar men de geïnteresseerden op professionele wijze zal bijscholen.

Het voorwerk voor het opzetten van het centrum dat wordt gefinancierd door China was reeds verricht in 2013. Er bevindt zich een afvaardiging van China in Suriname voor een oriëntatiebezoek.

Met een delegatie van LVV heeft de missie diverse ressorten van het ministerie in de districten Wanica en Saramacca bezocht om zicht te krijgen in het reilen en zeilen van de agrarische sector alhier. Hun bevindingen worden meegenomen naar China, waarna de gelden worden vrijgemaakt.

De missie blijft 10 dagen in Suriname. Naast oriëntatiebezoeken en gevoerde gesprekken met minister Soeresh Algoe en staf zullen er presentaties worden verzorgd met betrekking tot de agrarische sector.(GFC)