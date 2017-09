Suriname houdt situatie regio goed in de gaten

🕔 10.sep 2017

Het ministerie van Buitenlandse Zaken(Buza) houdt de situatie in de regio goed in de gaten naar aanleiding van de verwoestende effecten van orkaan Irma. Ook orkaan Jose komt er aan waardoor het goed is dat vanuit Suriname nauw contact is met relevante instanties die hulp geven of behoeven in de regio.

President Desire Bouterse, die momenteel op Cuba voor een medische check up en een korte vakantie vertoeft, is ook continu in contact met Suriname. Volgens de verwachtingen zal ‘Jose’ niet ver van het Caribische eiland razen.

Buza-minister Yldiz Polack-Bheigle benadrukt dat alles nauwgezet wordt gemonitord. Behalve de president en zijn delegatie zijn er ook Surinaamse studenten op Cuba en andere landgenoten op onder andere het eiland St.Maarten. De bewindsvrouwe gaf aan dat de Surinaamse ambassade in Havanna contact heeft met de studenten en vooralsnog zijn er geen bijzonderheden.

Het consulaat van ons land op Curaçao houdt de situatie op St.Maarten ook in de gaten. Indien er consulaire hulp nodig is, zal er niet geaarzeld worden die gelijk te verlenen.

Polack-Beighle zegt dat ons land meeleeft met de bewoners van de getroffen Caribische Staten, Antigua and Barbuda. Het is om die reden dat de president de instructie heeft gegeven om hulp in de vorm van goederen te verlenen.(GFC)