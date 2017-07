Suriname en Antigua & Barbuda versterken samenwerkingsrelatie

🕔 01.jul 2017

Een delegatie bestaande uit de minister Chet Greene van Handel en Industrie van Antigua & Barbuda en ambassadeur Henry Clarence brengen een werkbezoek aan Suriname.

Tijdens dit werkbezoek zal een MoU ondertekend worden tussen Suriname en Antigua & Barbuda, welke in het kader van het versterken van de onderlinge solidariteit, alsmede de handel, het toerisme, de luchtdiensten (vervoer) en het culturele partnerschap moet worden gezien.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt vandaag plaats.

In Antiqua & Barbuda is er sprake van een opbloeiende toerisme. Tot en met het einde van september 2016 markeerde Antigua & Barbuda een bezoekersaantal van 200,185 toeristen.

Dit eiland is behoorlijk in trek bij de Amerikanen waar onder hen een stijging van 18.71 % te merken is. Dat is gelijk aan 84,500 toeristen. Dit maakt dat Antigua & Barbuda één van de meest bezochte plekken is in het Caraïbisch gebied, dankzij de komst van vliegmaatschappij JetBlue, een geavanceerde internationale luchthaven, een effectief marketingbeleid en een reeks van grote buitenlandse investeringen die het eiland een positief imago hebben gegeven.(GFC)