Suriname draagt bij aan herstel Dominica

🕔 29.sep 2017

Suriname zal deze week nog een vlucht uitvoeren naar het eiland Dominica. Tijdens deze vlucht worden hulpgoederen getransporteerd naar het gebied. Hiermee demonstreert ons land wederom een stukje solidariteit naar de landen in de regio.

‘Het is een totale wederopbouw’, schetst minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, over de situatie van Dominica aan het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Deze eilandstaat werd op 18 september getroffen door de orkaan Maria. Deze hevige storm, die categorie 5 bereikte, eiste behalve de ravage aan het land ook de levens van 15 inwoners.

Minister Pollack-Beighle vindt de situatie erbarmelijk en wenst deze gemeenschap een spoedig herstel toe. De bewindsvrouw geeft aan dat Suriname nog in deze week een humanitaire vlucht met hulpgoederen zal uitvoeren naar Dominica als first response. In een later stadium zal ons land afhankelijk van het gevraagde, specifieke ondersteuning verlenen.

Verwijzend naar andere hulp die vanuit de Caricom is gegeven prijst minister Polack-Beighle de broederschap die er bestaat binnen de Caribische regio. ‘We moeten deze broederschap niet onderschatten als land. Wanneer een andere in nood is moeten we helpen met het weinige dat we hebben’, aldus Pollack-Beighle.(GFC)