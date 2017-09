Suriname biedt hulp aan getroffen gebieden

🕔 10.sep 2017

Als goede buur hebben we als land de beste keus te maken, door de gebieden die recent getroffen zijn door onder andere de orkaan Irma een helpende hand te bieden. ‘Het is belangrijk dat we in een spoedmeeting nagaan, hoe de hulpverlening vanuit de Caricom-landen op gang kan komen’, zegt waarnemend president, Ashwin Adhin in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut(NII).

Verschillende staatshoofden, die lidland zijn van de Caricom, hebben in dit kader vanmorgen spoedoverleg gevoerd via videocall. Suriname zal in eerste instantie aanstaande maandag 10 ton aan hulpmiddelen waaronder rijst, water, melk en meel sturen naar Antigua. Adhin hoopt dat Suriname met deze en andere te volgen stappen een duidelijk signaal van ondersteuning kan versturen naar de bevriende landen.

Bekijk hieronder een filmpje van Adhin in gesprek met het NII:

https://www.youtube.com/watch?v=QPJhIH9L8oUhttps://www.youtube.com/watch?v=QPJhIH9L8oU