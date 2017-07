Suriname 28 aspirant-imkers rijker

🕔 05.jul 2017

Afgelopen vrijdag heeft de afsluiting van de bijenteelttraining in Paramaribo plaatsgevonden in het SAIS-vergaderzaal bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De deelnemers hebben allen een certificaat ontvangen.

Het ministerie van LVV verwacht binnenkort niet alleen een hogere productie van honing, maar ook opbloei van de imkerij in Suriname. Honing wordt gebruikt als medicament, ingrediënt in de keuken, een hoogwaardig voedingsmiddel en als bestanddeel in diverse cosmetische producten.

Suriname telt momenteel landelijk 35 imkers en wel verspreid in de districten Coronie, Para, Wanica, Saramacca, Commewijne en Paramaribo.

In Suriname is de behoefte aan honing jaarlijks tussen de 70.000-80.000 liters, waarbij 30.000-35.000 liters honing door de lokale productie wordt voorzien. Het overig deel van de behoefte wordt geïmporteerd.

In Suriname zijn er 2 soorten honingbijen met name de stekende bij en de angelloze bij. De landelijke coördinator Bijenteelt, Mohamed Khodabaks, die deze training heeft verzorgd, geeft aan dat het managen van de bijen van enorm belang is. Het juist managen van het bijenvolk brengt meer productie van honing op en dreigt geen gevaar te zijn voor mens en dier.

De opbloei van de imkerij zal naast werkgelegenheid ook

deviezenbesparing met zich meebrengen. Dit kan leiden tot export van honing of –producten waardoor Suriname deviezen kan verdienen.

Aan deze training hebben enkele personeelsleden van de Bijenbestrijdingsdienst van het Korps Brandweer Suriname deel aangenomen. De Bijenbestrijdingsdienst is de instantie die bijen bestrijdt waar bijen als gevaar dreigt voor mens en dier.

Omdat er bijen nodig zijn voor hogere productie van honing en ook bestuiving van planten, zal de bestrijding binnenkort anders geschieden dan het verbranden van de bijennesten. De bijen zullen gevangen worden en door de imkers worden overgenomen om tot meer productie van honing te komen. Dit is een van de toekomstige plannen van het nog op te richten netwerk van imkers.

De aspirant-imkers gaan zich bundelen als imkerorganisatie om zo meer te kunnen bewerkstelligen voor deze sector. De afdeling Bijenteelt zal deze groep imkers verder begeleiding en coachen met hun imkerpraktijk. Aan de overheid is ook gevraagd de imkers te blijven ondersteunen.

De afdeling Bijenteelt zal dit jaar nog een training verzorgen aan aspirant-imkers. Deze opbloei van imkers zal zeker ook bijdragen aan het beleid van het ministerie van LVV met betrekking tot de garantie van voedselzekerheid.(GFC)