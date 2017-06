Surinaamse atletiekselectie warm onthaald

🕔 30.jun 2017

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, heeft samen met een delegatie Zuid-Amerikaans kampioen hink-stap-springen Miguel van Assen en enkele atleten warm onthaald. Onder begeleiding van een brassband heeft een grote groep toeschouwers interesse getoond door de atleten feestelijk te verwelkomen.

De kinderen van de St. Clemens Kids Choir hebben speciaal voor van Assen een lied in elkaar gezet. “Mijn hart is blij, Miguel van Assen, is ons kampioen, ons Surinaamse Kampioen” werd vol enthousiasme gezongen.

Met een sprong van 16.94 meter heeft Suriname’s trots Miguel van Assen het verst gesprongen en won hierbij de gouden medaille op de wereldkampioenschappen atletiek in Paraguay. Hiermee is hij ook geplaatst voor de wereld kampioenschappen die gehouden zullen worden in London.

De coach van de Surinaamse selectie, Raymond Gilson, is ook trots op de prestaties die Ifrish Alberg, Jeffery Vanan, Dornell Alanterie en Sunaina Wahi hebben geleverd. De voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement Kelvin Koniki ziet in van Assen een voorbeeld voor de Surinaamse jeugd.

Minister Dogojo sprak haar waardering uit aan de Surinaamse sporters. Volgens de minister is geen enkel droom te groot. Zij bemoedigde de sporters om te durven dromen en deze waar te maken.

Van Assen zegt dat de jeugd zich met positieve zaken moet bezig houden door te blijven studeren en respect te tonen voor ouderen. Hij zegt zich door te blijven inzetten voor Suriname en gaat nu voor de wereldkampioenschapstitel.(GFC)