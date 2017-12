Surinaamse ambassade geeft uitvoering aan culturele diplomatie

🕔 16.dec 2017

Leandro Kristyanto Legirin is de eerste Surinaamse artiest die vrijdag een contract heeft getekend met de platenmaatschappij Artist Development Company. Legirin, gospel DJ in Suriname, kreeg dit contract, door tussenkomst van de Surinaamse Ambassade in Nederland. Volgens Ebu Jones, zaakgelastigde van Suriname in Nederland, past dit in de culturele diplomatie die de ambassade voor staat.

Als cultuurdrager van Suriname krijgt de gospelartiest de eer, om als eerste Surinamer de overeenkomst te tekenen. “Er is een officieel contract getekend waarin ik genoteerd sta als artiest verbonden aan de maatschappij”, zegt de dj over zijn grote stap. De 31-jarige gospel dj heeft verschillende voordelen aan dit contract en ziet het als grote stap richting professionaliteit.

Hij schrijft dit succes toe aan Gods werk. Volgens Hem is God bezig te werken in zijn leven. Zijn eerste optreden onder dit contract is aanstaande zaterdag in België. Hij spreekt de wens uit dat andere Surinaamse artiesten deze kans ook krijgen.

India Plant, directeur van de platenmaatschappij, verteld dat de keuze voor Surinaamse artiesten is geweest op basis van de “unieke sound” van Surinaams muziek. Dit uniek geluid heeft volgens de directeur veel exportwaarde.

Hij prijst de Surinaamse zaakgelastigde voor de voortvarendheid waarmee dit project is opgepakt. Directeur Plant van de platenmaatschappij is namelijk ook van Surinaamse afkomst.

Volgens de zaakgelastigde Jones zal Legirin niet de laatste zijn waarmee gedeald zal worden. Het gaat om de Surinaamse muziek en zullen verschillende artiesten meegenomen worden in dit project.

Jones weet dat dit een goede boost zal zijn voor de Surinaamse muziek en een stimulans zal zijn voor Surinaamse muzikanten.

Volgens hem valt dit project behalve onder de culturele diplomatie, ook onder het diasporabeleid dat het ministerie van Buitenlandse Zaken voorstaat.(GFC)