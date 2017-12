Suikerriet aanplant biedt vele mogelijkheden voor Surinaamse industrie

Suikerriet is een veelzijdig gewas waar niet alleen suikers uit gehaald kunnen worden, maar wel meer dan 113 andere derivaten waaronder ethanol en melasse. De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij Soeresh Algoe heeft veel geloof in voordelen die uit suikerriet gehaald kunnen worden. Vandaar ook de Memorandum of Understanding getekend met SinoSu NV.

De bewindsman vraagt zich af waarom wij moeten importeren als we zelf kunnen produceren.

Als de suikerriet is uitgeperst kan er uit het overblijvend deel energie worden opgewekt waar het bedrijf dan weer op kan draaien. Dit kan ook verkocht worden aan de EBS, waardoor ons land over goedkopere energie kan beschikken.

Alles wat wij aan suiker importeren moet vervangen kunnen worden door wat gehaald wordt uit de productie van suikerriet, daar is de minister van overtuigd. Er zal eerst gezorgd worden voor de lokale behoefte. De op te zetten centrale zal suiker en ethanol produceren.

De opzet van een suikerriet aanplant is niet een die van de ene op de andere dag is gekomen. Het is een hele uiteenzetting, waarbij is gedacht aan verschillende mogelijkheden.

Landbouwers ondervinden veel last van nematoden. Dit zijn rondwormen die de gewassen aantasten. Uit suikerriet kan er nematicide worden gemaakt die gebruikt kan worden om deze wormen te bestrijden. Dit resulteert er dan weer in dat er minder tot geen schadelijke chemische stoffen geïmporteerd worden.

De agrarische sector zorgt voor rust in de samenleving door de aanvoer van voedsel en werkgelegenheid. Dan praat men van industrialisatie en diversificatie, werkgelegenheid, sociale rust door voedsel en werkgelegenheid.(GFC)