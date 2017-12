🕔 10.dec 2017

Palestijns hoongelach, na de reactie van het Israëlische leger op een stelende groepscommandant: de man werd geschorst na de diefstal van drie appels van een Palestijn.

Het Israëlische leger (IDF) was uit voorzorg de straten opgestuurd vanwege de rellen die werden verwacht na de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Een groepscommandant maakte misbruik van de situatie: hij stal drie appels van een verlaten fruitkraampje en deelde die met zijn ondergeschikten.

Hij had verwacht dat niemand de diefstal zou opmerken omdat de straten uitgestorven waren, maar wist niet dat zijn laffe actie werd gefilmd vanuit een gebouw dichtbij.

De video ging razendsnel viraal, waarna het Israëlische leger niet anders kon dan de man schorsen.

Today, during operational activity in Hebron, an IDF commander took fruit from a Palestinian’s stand. The IDF does not condone this behavior. The incident was investigated and the commander was suspended from duty and punished

— IDF (@IDFSpokesperson) 9 december 2017