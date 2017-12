STIVASUR lanceert infomercial ‘Verantwoord Alcoholgebruik en Verkeer’

🕔 20.dec 2017

Stichting voor Verantwoord Alcoholgebruik Suriname(STIVASUR) presenteert vandaag haar eerste infomercial, die in het teken staat van ‘Don’t Drink and Drive’. Deze is speciaal ontwikkeld om in de komende feestdagen de mogelijke gevolgen van onverantwoord alcoholgebruik in het verkeer extra te benadrukken en aandacht te vragen voor verantwoorde consumptie van alcoholhoudende dranken. In de infomercial wordt dit thema van verschillende kanten belicht.

Verantwoord alcoholgebruik en verkeer

Eén van de aspecten waar STIVASUR haar krachten aan geeft, is het vergroten van de bewustwording van de negatieve gevolgen van onverantwoord alcoholgebruik in het verkeer. “Kijken wij naar het aantal verkeersongevallen in Suriname, en de wijze waarop de ongevallen plaatsvinden, dan is vast te stellen dat een deel van de ongevallen het gevolg is van onverantwoord alcoholgebruik. Dat betekent dat wij in Suriname nog meer actie moeten ondernemen op het gebied van veilig verkeer”, aldus de organisatie. Daarom ziet STIVASUR het als haar primaire verantwoordelijkheid om de gemeenschap continu bewust te maken van verantwoord alcoholgebruik in het verkeer.

Alcohol en verkeer gaan niet samen

“Alcohol wordt over het algemeen geconsumeerd voor de gezelligheid, maar rijden onder invloed van alcohol, brengt geen gezelligheid. Omdat alcohol het rijgedrag en hiermee ook de rijvaardigheid beïnvloedt, is het levensgevaarlijk, zowel voor de bestuurder, de mede inzittenden als voor andere deelnemers aan het verkeer. Iemand die gedronken heeft wordt suf, reageert trager, en ziet minder – veelal beperkt het zicht zich tot recht vooruit zien. Kortom de concentratie en het reactievermogen nemen af”, waarschuwt de organisatie.

Kom veilig thuis

Houd er rekening mee dat alcohol niet bij iedereen dezelfde werking heeft. Het effect is onder andere afhankelijk van de sekse, lichamelijk conditie, de lengte, het gewicht, wat men gegeten heeft en de snelheid waarmee men drinkt, verduidelijkt de organisatie. Het is daarom onmogelijk om een eenduidig advies te geven over hoeveel iemand mag drinken om onder het wettelijk toegestane bloedalcoholgehalte te blijven. Het beste advies dat STIVASUR kan geven, is om helemaal niet te drinken als je nog moet rijden. Stel iemand aan om te rijden die niet drinkt of maak gebruik van een taxi.

Tweede bewustwordingscampagne 2017

De infomercial is de 2e activiteit van STIVASUR met als thema: Kom veilig thuis! Don’t Drink and Drive! In augustus heeft STIVASUR middels een Billboard – campagne tijdens de verkeersveiligheidsmaand de samenleving willen informeren over mogelijke gevolgen van deelname aan het verkeer na alcoholgebruik.

De infomercial zal zowel op de televisie als via social media en de website van STIVASUR onder de aandacht worden gebracht.

STIVASUR ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om de gemeenschap bewust te maken van verantwoord alcoholgebruik. “Het is ieders individuele verantwoordelijkheid om geen schade toe te brengen aan zichzelf of anderen in hun omgeving. Kom veilig thuis! Don’t Drink and Drive!”, aldus STIVASUR.(GFC)