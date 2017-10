Stichting Dierenbescherming Suriname roept op tot verantwoord dierenbezit

🕔 04.okt 2017

Vandaag, woensdag 4 oktober, is het Wereld Dierendag. Een uitstekend moment om stil te staan bij het welzijn van de dieren in ons land. De Stichting Dierenbescherming Suriname zet zich elke dag in voor de dieren in Suriname en stelt dat er nog veel werk te verrichten is op dit gebied. Deze Dierendag vraagt zij extra aandacht voor verantwoord huisdierenbezit, meent de stichting.

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun huisdieren. Elk huisdier heeft recht op een goede verzorging en aandacht. Het is belangrijk dat mensen bij de aanschaf van een huisdier hierbij stilstaan en bij de consequenties die dit met zich meebrengt: elke dag zorgen voor gezonde voeding en schoon water, regelmatig naar de dierenarts, voldoende bewegingsvrijheid voor het dier enzovoorts.

Ook moet men er rekening mee houden dat er veranderingen kunnen optreden in de leefsituatie, al dan niet tijdelijk, zoals: op vakantie gaan, verhuizen.

Het is belangrijk dat tijdens afwezigheid van de eigenaar, de huisdieren goed worden opgevangen. Helaas is de Stichting Dierenbescherming Suriname de afgelopen tijd een aantal keren geconfronteerd met verwaarloosde honden en katten, omdat de eigenaar tijdens de vakantie of na verhuizing niet had gezorgd voor opvang of degene die voor het dier zou zorgen, in gebreke bleef.

Een ander belangrijk punt van verantwoord huisdierenbezit is het steriliseren van je hond of poes. Hiermee voorkom je ‘ongewenste’ puppies en kittens en dus ook dumpgedrag. Het dumpen van dieren is helaas een veelvoorkomend probleem.

Verantwoord huisdierenbezit betekent ook dat je dieren, die niet geschikt zijn als huisdier, in het wild moet laten. Zo komt het vaak voor dat mensen na een tijd zo een dier niet meer willen hebben, wat doe je dan? Je kunt het dier niet zomaar weer in het wild loslaten. Het gebeurt ook wel eens dat het dier losbreekt en zorgt voor burenoverlast.

De Stichting Dierenbescherming Suriname heeft recent nog enkele gevallen gehad van mensen die apen als huisdier hielden. Apen zijn intelligente en sociale dieren, die thuis in het wild horen.

De Stichting Dierenbescherming Suriname zet zich al jaren in voor het dierenwelzijn in Suriname door onder meer sterilisatieprojecten, noodopvang van zwerfdieren op het Asiel en het geven van voorlichting. Zij werkte ook mee aan de totstandkoming van de Wet Dierenwelzijn, die dit jaar in werking trad.

Momenteel wordt gewerkt aan de bijbehorende Staatsbesluiten. Na bekrachtiging zullen de handhavers van de wet voldoende handvatten hebben om op te treden in gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing. Het belangrijkste blijft echter de mentaliteit van mensen.

Voorlichting is daarom een kerntaak van de Stichting Dierenbescherming Suriname, want alleen als steeds meer mensen het belang van dierenwelzijn gaan inzien en beseffen dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle Surinaamse burgers, zal er een verbetering in de situatie van de dieren in Suriname optreden.

In het kader van Wereld Dierendag organiseert de Stichting Dierenbescherming Suriname een gezellige voorlichting en fundraising activiteit op het Asiel op zondag 8 oktober van 9.00 – 14.00 uur.

Er zullen allerlei activiteiten zijn: extra grote Boekenmarkt, verkoop van lekkere hapjes en leuke dierengadgets, mehdni body art, schminken, kleuren en natuurlijk is het Asiel open voor adoptie, want geen mooier cadeau voor onze dieren dan een liefdevol thuis op Wereld Dierendag.(GFC)