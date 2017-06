Stephen Hawking wil voet aan de grond op andere planeten “in het belang van de mensheid”

🕔 21.jun 2017

Stephen Hawking pleit voor een nieuwe missie naar de maan tegen 2020. De bekende fysicus pleit ook voor een vaste basis op de maan binnen dertig jaar en een bemande missie naar Mars binnen vijftien jaar. Dat zei hij tijdens een toespraak op het Starmus Festival in Trondheim, Noorwegen. Volgens Hawking is een verdere verkenning van de ruimte nodig om het voortbestaan van de mensheid te garanderen.

Hawking sprak gisteren via een videolink de toeschouwers toe op het Starmus Festival, een kunst- en wetenschapsfestival in het Noorse Trondheim. Zijn speech hield het midden tussen doemdenken en wetenschappelijk optimisme. Volgens de natuurkundige moeten we ons voorbereiden op een kosmische exodus binnen 200 tot 500 jaar.

“De aarde wordt op zoveel verschillende manieren bedreigd dat ik moeilijk positief kan blijven,” zei Hawking. Hij vermeldde daarbij onder andere een mogelijke inslag van asteroïden, hetgeen “gegarandeerd is volgens de wetten van de fysica en waarschijnlijkheid,” het smelten van de poolkappen, de uitroeiing van verscheidene diersoorten en de uitputting van grondstoffen.

“We krijgen een gebrek aan ruimte, en de enige plaats waar we naartoe kunnen, zijn andere werelden. Het is tijd om andere zonnestelsels te verkennen,” zei hij. “Ons verspreiden zou het wel eens het enige kunnen zijn dat ons van onszelf kan redden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen de aarde moeten verlaten.”

Maar ondanks het horrorbeeld dat hij schetste, bracht de 75-jarige kosmoloog van de universiteit van Cambridge ook een hoopvolle boodschap. “Ons verspreiden in de ruimte zal de toekomst van de mensheid compleet veranderen,” aldus Hawking. “Ik hoop dat het concurrerende landen zal verenigen met één doel: het aangaan van deze gemeenschappelijke uitdaging.”

Hij pleit voor een menselijke kolonie op de maan binnen dertig jaar. We kunnen Mars bereiken “binnen vijftien jaar” zei hij. Enkele tientallen jaren later moet er dan een vaste basis op Mars volgen.

Jan Wörner, hoofd van het European Space Agency (ESA), wil een maanbasis bouwen ter vervanging van het ISS, dat midden jaren 2020 zal worden gesloten, en werkt met Rusland samen om op zoek te gaan naar een geschikte plek. Ook China wil een astronaut naar de maan sturen. NASA heeft momenteel geen plannen om terug te keren naar de maan, maar wil tegen de jaren 2030 wel een bemande missie naar Mars.

Global warming

Hawking beklemtoonde ook het belang van de aanpak van problemen op onze planeet. Hij hekelde daarom Trumps terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs. “Ik ontken het belang van de bestrijding van de klimaatverandering en global warming niet, in tegenstelling tot Donald Trump, die zopas misschien wel de ergste, meest verkeerde beslissing over klimaatverandering heeft genomen in de wereldgeschiedenis.”

Globale aanpak

Reizen naar verafgelegen werelden “verheft de menselijkheid,” argumenteerde Hawking. “Telkens wanneer we een grote sprong maken, zoals de maanlandingen, dan brengen we mensen en landen dichter bij elkaar en openen we de deuren voor nieuwe ontdekkingen en nieuwe technologieën.”

“De aarde verlaten vraagt een globale georganiseerde aanpak en iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen. We moeten het enthousiasme van de vroege dagen van de ruimteverkenning in de jaren zestig doen heropleven.”

Geen science fiction

Volgens Hawking is de kolonisatie van andere planeten geen science fiction meer. Hij verwees daarbij onder andere naar planeet Proxima B in het Alpha Centauri-stelsel, amper 4,37 lichtjaren van ons verwijderd. De planeet ziet er veelbelovend uit, maar helaas is reizen tussen verschillende sterrenstelsels met de huidige technologie “bijzonder onpraktisch”, merkte hij op.

Als de mensheid wil blijven voortbestaan, moeten we onze grenzen verleggen, aldus Hawking. "Ik hoop op het beste. Ik moet wel. We hebben geen andere keuze."