Stem binnenkort op jouw favoriete communicatie talent

Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) zal ook voor het kalenderjaar 2017 communicatie awards uitreiken in de categorieën beste slogan, best geschreven stuk en beste TV commercial. Daarnaast wordt ook de communicatieman of vrouw 2017 benoemd voor het leveren van een veelvuldige en noemenswaardige bijdrage binnen de communicatie branche.

De communicatie awards zijn een erkenning voor personen en organisaties in Suriname. Deze personen en organisaties worden volgens vooraf vastgestelde criteria, geselecteerd voor een nominatie per categorie. De communicatievrouw 2016 was Karin Refos van Stas International.

Aspecten als authenticiteit, creativiteit, correct taalgebruik, slimme communicatie, ethiek en simpelheid zijn de criteria voor het toekennen van de verschillende communicatie awards. Bij de jurering wordt er veelal gekeken naar een opmerkelijke prestatie in het communicatiewerkveld.

De praktijk heeft vorig jaar uitgewezen, dat wij in Suriname graag door anderen worden genomineerd en zelf erg bescheiden zijn, om per categorie in te zenden of zichzelf op te geven.

Het bestuur van CCPR heeft besloten om de methodiek voor de indiening aan te passen door deels personen en producten van verschillende organisaties te nomineren volgens de vooraf vastgestelde criteria. En deels organisaties de ruimte te bieden zelf een nominatie in te dienen.

Stemmen op de genomineerden kan vanaf 7 februari 2018 tot 1 mei 2018 via de website: www.ccprSuriname.com

De uitreiking van de communicatie awards is op vrijdag 25 mei 2018, de tweede dag van het internationaal communicatiecongres in TBL Cinemas. Dit congres start op donderdag 24 mei 2018 en wordt tweejaarlijks georganiseerd door CCPR.

Gedurende twee dagen delen diverse lokale en internationale communicatie professionals hun ervaringen, tips & tricks en de recentste ontwikkelingen in het communicatievakgebied.

Het thema van het tweede internationaal communicatiecongres is: The glitter and glamour of internal communication: the purpose to communicate.(GFC)