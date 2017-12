‘Stelende’ Polen en overige Oost-Europeanen weer welkom bij visvijver

Oost-Europeanen mogen toch weer vissen bij Field Farm Fisheries in Launton (Groot-Brittannië). Eigenaar Billy Evans haalt het bord weg waarop staat dat “Polen en Oost-Europeanen” er niet welkom zijn.

Billy Evans heeft een visvijver annex camping waar recreanten mogen vissen en kamperen.

In West-Europa is het gebruikelijk dat de vangst teruggegooid wordt; in Polen echter vangen de vissers ‘voor de pot’. Evans zegt dan ook dat zijn vis “gestolen wordt” door Poolse vissers: zij gooien niets terug.

Hij liet een bord bij de ingang spijkeren waarop duidelijk wordt gemaakt wie er niet binnen komen: voertuigen, kinderen, honden, Poolse en Oost-Europese vissers.

“Discriminatie”, vindt de Poolse visser Rado Papiewski, die van Evans te horen kreeg dat “geen enkele migrant” op het terrein mocht. Papiewski haalde meer dan 10.000 pond op om Evans voor het gerecht te krijgen.

Ook de Equality and Human Rights Commission vindt het bord indruisen tegen de wet en waarschuwde dat het juridische stappen zou ondernemen.

Evans besloot het bord te verwijderen omdat zijn gezin bedreigd zou zijn, en overweegt het terrein voor iedereen af te sluiten.