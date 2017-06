Startschot gegeven voor Moengo Festival

🕔 17.jun 2017

De lancering van het Moengo Festival 2017 vond vrijdag plaats in de Tembe Artstudio. Dit festival wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Kibii.

Het thema dit jaar is ‘Moengo festival of theatre and Music “PEE FU WINI”.

De organisatie beoogt dit jaar door middel van kunst en spel, waarden en normen bij te helpen brengen aan de gemeenschap.

Volgens Marcel Pinas wil de stichting ook een bijdrage helpen leveren aan de verdere ontwikkeling van het district.

Stichting Kibii probeert met gerichte trainingen ook bij te dragen aan de ontwikkeling van de talenten van jongeren in het district in aanloop naar het festival.

Het Festival brengt in vele opzichten economische voordelen voor de lokale bewoners.

Kapitein André Poina sprak zijn waardering uit over het festival. Het stemt hem goed dat de stichting de cultuur van de marrons in stand probeert te houden.

De avond werd gevuld met toespraken en optredens van verschillende artiesten.

Het Moengo Festival vindt plaats op 22, 23 en 24 september.(GFC)