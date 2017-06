Start contante uitbetaling medewerkers verkiezing NJP

🕔 21.jun 2017

De afgelopen weken zijn overmakingen vanuit de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) voor de medewerkers van de verkiezing van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) in orde gemaakt.

In dit proces zijn er gevallen geweest waarbij de overmaking terug is gekomen naar de SPSB vanwege geen volledige rekeningnummer of andere redenen. Degenen die niet per overmaking over hun vergoeding hebben kunnen beschikken, worden per kas in contanten uitbetaald.

Dit zal geschieden vanaf donderdag van 9.00-14.00 uur aan de Wanicastraat no. 136 (boven) bij het Onderdirectoraat Administratieve Diensten van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Belanghebbenden moeten hun identiteitsbewijs meenemen voor de uitbetaling.