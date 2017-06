‘Stand your ground’ gemakkelijker in Florida

🕔 12.jun 2017

De Amerikaanse staat Florida legt de bewijslast voor de ‘stand your ground’-regel voortaan bij de vervolging; de beklaagde hoeft niet meer aan te tonen dat geweld noodzakelijk was, het is nu aan de vervolging om te bewijzen dat de verdachte niet uit zelfverdediging handelde.

George Zimmerman, die in 2012 de ongewapende zwarte tiener Trayvon Martin doodschoot, voerde als verdediging aan dat hij dat had gedaan op grond van de ‘stand your ground’-regel.

Die bepaalt dat beklaagden een beroep mogen doen op zelfverdediging in situaties waarbij zij vonden dat hun leven in gevaar was.

De wettelijke verantwoordelijkheid om zich terug te trekken uit een gevaarlijke situatie vervalt en de persoon heeft het recht dodelijk geweld te gebruiken in gevallen waar die zich bedreigd voelt.

Zimmerman werd niet meteen vervolgd nadat hij Martin had gedood; dat gebeurde pas nadat in het hele land geroepen werd om gerechtigheid voor Martin. Hij werd vrijgesproken.

Critici van de wetswijziging zijn bang dat die zal leiden tot ‘shoot first and ask questions later’-situaties.