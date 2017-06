Sport- en Jeugdzaken ziet strategische partner in VSJS

🕔 16.jun 2017

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, heeft het bestuur van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) recent ontvangen voor een kennismaking.

Minister Dogojo ziet een strategische partner in de vereniging om de sport in Suriname naar een hoger niveau te tillen. Sport is uitermate belangrijk voor het welzijn van onze burgers en het bevorderen van goede gezondheid.

De Sportminister is van mening dat de rol van de overheid beter tot uiting komt wanneer er structuur is in de sportontwikkeling. De korte-, midden,- en lange termijn ontwikkeling van de sport die van eminent belang is bij de vorming van jongeren is reeds ingezet.

Dogojo gaf ook aan dat de samenwerking met de vereniging belangrijk is voor het leveren van topsporters. De vereniging heeft de ondersteuning toegezegd. Het bestuur heeft tevens aandacht gevraagd voor sporters met een beperking die heel goed presteren en minder bekendheid genieten.

De VSJS heeft elk jaar een sportgala waaraan het ministerie een bijdrage levert.

De delegatie die de minister bezocht, bestond uit: voorzitter Desney Romeo, penningmeester Quaraisi Nagessersing, secretaris Jaswant Gajadien en commissaris Marciano Zaalman.(GFC)