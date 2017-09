Sport- en Jeugdzaken voorziet maximaal 30.000 jongeren van een schoolpakket

🕔 25.sep 2017

Met de verstrekking van de schoolpakketten wordt door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken ongeveer een kwart van de ruim 126.000 GLO en VOJ-schoolgaanden voorzien van een pakket. Hiermee probeert de regering verlichting te brengen voor de ouders bij de aanschaf van schoolspullen voor het nieuwe schooljaar.

De schoolpakketten zijn onder andere voorzien van een schooltas, schriften, schrijfgerei, en 2 schooluniformhemden.

Het aantal schoolpakketten dat Sport- en Jeugdzaken verstrekt, in nauwe samenwerking met de SDG Jeugdambassadeurs en met ondersteuning van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is gelijk aan het verstrekte aantal in voorgaande jaren.

In tegenstelling tot het vorig jaar zijn er dit jaar geen partners uit de private sector geïdentificeerd om via het ministerie een bijdrage te leveren aan deze activiteit. Hierdoor verstrekt het ministerie slechts de schoolpakketten, die uit haar begroting konden worden gefinancierd.

Wat anderzijds te merken is, is dat andere instanties eveneens een soortgelijk initiatief hebben uitgevoerd, waardoor toch meer gezinnen uit de samenleving tegemoet zijn gekomen. Onder andere valt in dit kader te noemen het bureau van de First Lady.

Ook dit jaar heeft de gemeenschap landelijk ruim de gelegenheid gehad zich te registreren om in aanmerking te komen voor een schoolpakket. Het ministerie distribueert nochtans de schoolpakketten aan hen die geregistreerd staan. Ouders van leerlingen die in aanmerking zijn gekomen voor een pakket, worden telefonisch geïnformeerd waar de pakketten kunnen worden opgehaald.(GFC)