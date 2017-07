Spang Makandra bereikt meer dan 24.000 personen met Facebook Live Sessies

🕔 10.jul 2017

De afgelopen week organiseerde Spang Makandra haar jaarlijkse Creative Week, een activiteit die zij al vanaf 2012 elk jaar organiseert met als doel het ontwikkelen van de Creatieve Sector.

Tijdens de Creative Week 2017 is het volgende gerealiseerd:

Kick-Off van de Online Academy

Start van een DevCamp voor Developers

Kick-off van de start van de training van de Winnaars van de Next Generation Women in ICT Scholarship

Innovative Visit Digital Entrepreneur

Succesvolle Social Media Day 2017

Deze editie van de Social Media Day had als doel het delen van kennis naar het volgend niveau te tillen, in Suriname. En dat is gelukt ook. Spang Makandra heeft dit jaar haar kennis gedeeld via de Live Video optie van Facebook. Hierdoor is het voor alle bezoekers van Facebook mogelijk gemaakt om geheel gratis Live kennis te vergaren. De Live Video’s zijn daarna ook gepost om Facebook gebruikers in de gelegenheid te stellen ook achteraf naar de video’s te kijken.

Met een bereik van 24.539 (vierentwintigduizend vijfhonderdnegenendertig) personen in Suriname, Guyana, Trinidad en Nederland en een toename van de page engagement met 767% (zevenhonderd zevenenzestig procent kan dit initiatief een mega succes genoemd worden. Niet alleen de aantallen, maar ook de landen die bereikt zijn door middel van het gebruik van digitale / online media getuigen van het succes.

Van de personen die bereikt zijn, is:

89% tussen 18 en 50 jaar

44% man en 53% vrouw

De personen die ook echt een interactie zijn aangegaan met het bedrijf tijdens de Live Sessies, zijn als volgt te categoriseren:

23% ondernemer of ‘lekker mijn eigen baas’

22% marketeer, marketing student of communicatie student

21% ICT-er of ICT student

27% creatief talent (visual artist, designer, graphic design, photographer) dit laatste is een inschatting

7% diverse beroepen en of studies

Naaste de individuelen, hebben iets meer dan 30 bedrijven actief geparticipeerd aan de Creative Week.

Met deze stap van Knowledge Sharing Live via Social Media, is het niveau van Social Media Events in Suriname getild naar het volgend niveau, waar kennis toegankelijk wordt voor een ieder. Daarnaast kan iedereen die de Live Sessies gemist heeft, nog altijd achteraf alle kennis opdoen door naar de ‘re-broadcast’ te kijken op de Facebook page van Spang Makandra.

Spang Makandra heeft ook haar Online Academy gelanceerd waarbij personen in eigen tijd en op eigen tempo verschillende trainingen kunnen volgen.

De eerstvolgende stap is de Social Media Month in november, waarbij er diverse social media trainingen aangeboden zullen worden.

Spang Makandra voorziet dat de creatieve industrie voor Suriname zo groot kan worden dat deze een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verhoging van onze welvaart. Daarom investeert zij consequent in deze sector.

De investering heeft een zodanige impact dat Spang Makandra uitgegroeid is tot een platform waar professionals worden opgeleid tot experts in the creative business en gedurende hun loopbaan bij Spang Makandra werken voor de grootste en meest innovatieve bedrijven in Suriname, Nederland, Curaçao en Trinidad.

Het outsourcen van werkzaamheden aan Suriname is al een feit. Immers, er werken ruim 1000 personen in Suriname in “outsource companies”.

De belangrijke vervolgstap voor de realisatie van een bloeiende creatieve industrie, is het vergroten van de markt. Hiervoor zullen we nog meer jongeren moeten werven en opleiden met als uiteindelijk doel; de regionalisering van de creatieve industrie.(GFC)