Sozavo hervat uitbetaling AKB

🕔 20.dec 2017

Door misstanden welke zich hebben voorgedaan tijdens de vorige regeerperiode, was het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (Sozavo)genoodzaakt de uitbetaling van Algemene Kinderbijslag (AKB) stop te zetten in het district Wanica en wel in de ressorten Welgelegen, Kwarasan en Domburg.

Om de mensen niet te onthouden van de gelden waarop zij recht hebben, heeft het ministerie sinds kort de uitbetalingen hervat en wel in het ressort Domburg, meldt het NII.

“Samen met de minister, Cristien Polak, zijn wij bezig een plan in elkaar te zetten voor de uitbetaling van de twee overige ressorten namelijk Welgelegen en Kwarasan. Ook gaan wij naar een stukje automatisering”, vertelt Atompai Monche, vertegenwoordiger van het ministerie. Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van Moni Karta.

De vertegenwoordiger geeft verder aan dat bij de realisatie van de storting van AKB op de Moni Karta, misstanden zoals het gesjoemel met geld, tot het verleden zullen behoren. In 2018 is de uitbetaling van AKB via de Moni Karta een feit.(GFC)