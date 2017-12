Somohardjo: Almachtige belooft geen goede vaart, wel een behouden aankomst

🕔 07.dec 2017

“We zijn blij dat we al negentien jaren lang mogen gedenken dat de Pertjajah Luhur bestaat. Ondanks alle aanvallen op de partij, stormen en tsunami’s. De Almachtige heeft ons geen goede vaart beloofd, noem maar op – maar wel een behouden aankomst”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

De partij blijft het geloof in zichzelf behouden en maakt zich op om de verkiezingen van 2020 in te gaan. Gaandeweg de rit zullen anderen aansluiting vinden, zei Somohardjo, die verwees naar de aanwezigheid van KTPI-voorzitter Willy Soemita en PDO-voorzitter Waldi Nain tijdens de dankdienst die gisteravond werd gehouden in het partijgebouw te Beekhuizen. “Wij propageren de totale eenheid, maar laten we beginnen bij onszelf”, sprak de PL-voorzitter.

Op zaterdag 9 december zal de partij traditioneel Kinderdag samen met de jaardag van de partij vieren. Somohardjo heeft aangekondigd op die dag nationaal en internationaal te bewijzen dat de PL alle recht van bestaan heeft: “Mi kanti, ma mi de ete”.

Als PL-fractieleider in het parlement had Somohardjo eerder op de dag – tijdens de begrotingsbehandeling – minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gevraagd de eer aan zichzelf te houden en zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Hij deed een beroep op de bewindsman om tot op de bodem te laten onderzoeken hoe het zit met de kwestie, waarbij LVV-directeur Djoemadi Kasanmoesdiran acht beschikkingen zou hebben getekend verstrekt aan een wachter van een bedrijf, in ruil voor een forse vergoeding.

Deze informatie werd tijdens een eerder gehouden assembleevergadering verstrekt door collega-parlementariër Rashied Doekhie van de Nationale Democratische Partij (NDP).

Somohardjo zei dat Doekhie de LVV-directeur met naam en toenaam heeft genoemd, maar angstvallig vermeed om ook de naam te noemen van de onderdirecteur Visserij, die direct belast is met de leiding van Visserij. Hij vroeg zich af of dat kwam, omdat de onderdirecteur Visserij een NDP-topper is of een familie van de hogere of onzichtbare hand van de regering.

Ook de financiële situatie van het land baart de PL-voorzitter veel zorgen. Hij kaartte tijdens de begrotingsbehandeling het grote aantal schulden, zowel binnenlands als buitenlands, van de Staat Suriname aan. AOV-gelden en premies worden niet gestort, maar net als alle andere reserves gebruikt.

De Staat heeft torenhoge schulden bij Combemarkt, maar ook bij Chotelal voor een bedrag van SRD 200 miljoen. Daarom heeft hij als parlementariër een totale opgave van alle schulden opgevraagd. Misschien wordt de buitenlandse schuld wel betaald, maar hoe staat het met binnenlandse schuld, vroeg Somohardjo zich af.

Hij is er niet over te spreken dat al deze zorgelijke ontwikkelingen door minister Gilmore Hoefdraad van Financiën worden bestempeld als nonsens. “Ik wil daarom een wet hebben om de minister van Financiën te ‘muilkorven’, zodat hij geen nonsens-beleid kan verkondigen”, aldus Somohardjo.(GFC)