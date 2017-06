Sojaproducten mogen van EU-hof geen ‘zuivelnamen’ meer krijgen

🕔 15.jun 2017

Sojamelk, tofoeboter of vegakaas mogen niet onder die naam worden verkocht. Zuiver plantaardige producten mogen in principe niet op de markt worden gezet met woorden als melk, room, boter, kaas of yoghurt op het label.

Dergelijke benamingen zijn volgens het Europees recht uitsluitend bedoeld voor producten van dierlijke oorsprong, oordeelde het Europees Hof van Justitie woensdag.

In Duitsland was een zaak aangespannen tegen TofuTown, dat vegetarische en veganistische producten maakt met woorden als boter en kaas in de naam, zoals “Tofubutter” en “Pflanzenkäse”. Een rechter in Trier had het EU-hof gevraagd om uitleg van de regels.

Verwarringsgevaar

Hoewel het bedrijf de producten een naam geeft waaruit de plantaardige oorsprong blijkt, oordeelt het EU-hof dat daarin geen zuivelproducten mogen staan. De rechters wijzen onder meer op “verwarringsgevaar bij de consument”, zelfs als er een verduidelijkende tekst op het label staat.

Wel is er een lijst met uitzonderingen, waarin onder meer het Franse “crème de riz” is opgenomen. Soja en tofoe staan niet op die lijst.(NU.nl)