SLM heeft grootse plannen

Robbi Lachmising, directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is van mening dat de toerisme in Suriname beter aangepakt dient te worden. De SLM zal in het komend jaar zelf ook haar bijdrage hieraan leveren.

Zo zal het passagekantoor in Den Haag, Nederland rond februari heropend worden. Dit toeristenbureau wordt heropend in samenwerking met METS Travel and Tours, Residence Inn en de Suriname Hospitality and Tourism Association (Shata). GeĆÆnteresseerden zullen daar informatie kunnen inwinnen over alle touroperators en oorden in Suriname.

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij doet ook aan uitbreiding van haar vloot. Voor de regionale route zal er een Boeing 737 van het model 700 worden aangeschaft. Daarnaast wordt de Mid-atlantische vloot vervangen.

In 2019 loopt de lease van het contract van de nu opererende Airbus A340 af. Daarna zal de Dreamliner (Triple 7 of 787) die met twee motoren in plaats van drie vliegt worden ingezet. Hierdoor zullen de werkzaamheden op de grond worden aangepast. Ook het vliegtuig moet worden aangepast aan de regels die dit vereist.

De SLM heeft een enerverend jaar achter de rug en is van plan om uit de negatieve ervaringen, positieve motivatie te halen. Directeur Lachmising roept de gemeenschap op om de handen ineen te slaan en het land op te bouwen. Door gezamenlijk de schouders te zetten onder het werk kunnen we het nieuw jaar vol goede moed ingaan.(GFC)