Slecht eten dat gewichtsverlies bevordert

🕔 20.jun 2017

Lekker en dus meestal dikmakend eten lijkt overal op de loer te liggen als je bezig bent met afvallen. Gelukkig hoef je niet alles te laten staan , want er zijn een aantal lekkernijen die, onterecht, een slechte reputatie hebben gekregen. Lees welke verleidelijke traktaties je gewicht helpen behouden of zelfs doen afvallen.

Kaas

Afvallers proberen vaak hun dagelijkse calorie-inname te minderen door calciumrijke voeding te mijden, maar volgens enkele studies werkt deze aanpak niet. Een theorie hierover is dat het lichaam meer vet verbrandt, wanneer het genoeg calcium binnenkrijgt. Dus het eten van kaas, yoghurt en melk, mits in gematigde porties, zou gewichtsverlies zelfs kunnen bevorderen. Calciumsupplementen hebben niet hetzelfde effect.

Biefstuk

Al jaren raden voedingsdeskundigen ons aan minder rood vlees te eten. Maar voor de lijn hoeft een biefstuk niet per se slecht te zijn. Een mager stukje biefstuk bevat nauwelijks meer verzadigde vetten vet dan eenzelfde hoeveelheid kippenborst zonder huid. Net als eieren is steak een rijke bron aan eiwitten zodat je langer een verzadigd gevoel houdt. Kies wel een magere variant zoals T-bone of sirloin steak en beperk de porties tot de grootte van je vuist.

Pasta

In plaats van pasta uit je dieet te schrappen, kun je het beter vervangen door volkoren pasta. Onderzoek toont aan dat mensen die meerdere keren per dag volkoren producten eten, vaker afvallen en op gewicht blijven. Ander onderzoek toont aan dat het eten van volkoren granen helpt bij de verbranding van buikvet.

Eieren

Bijna geen enkel voedingsmiddel heeft zoveel discussie aangewakkerd als het ei. Zijn eieren nu wel of niet gezond? Uit de laatste wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een eitje per dag veilig en voedzaam is voor de meeste volwassenen. En als je een ei bij het ontbijt nuttigt, stimuleer je gewichtsverlies. Eieren zitten namelijk bomvol eiwitten, waarvoor je lichaam twee keer zoveel energie nodig heeft om te verteren dan voor koolhydraten of vetten. Door eiwitten in de ochtend te consumeren, is je maag voorlopig druk in de weer zodat je gedurende dag minder eet.

Varkensvlees

Varkensvlees zou zeer vet zijn en staat daarom bekend als dikmaker. Maar het vlees is lang niet meer zo vet als 20 jaar geleden. Zo is varkenshaas 31% magerder geworden. Dit witte vlees vormt, net als magere biefstuk, een goede bron van eiwitten. Het stilt daarom voor lange tijd de trek.

Noten

Noten mogen dan veel vet bevatten, maar dit zijn wel goede vetten. Bovendien leveren ze veel vezels en eiwitten, die je bloedsuikerspiegel doen stabiliseren. Natuurlijk krijg je een paar gram vet meer binnen van een handje noten. Maar dit is het zeker waard als het helpt om van koekjes en snoep af te blijven. Zelfs pindakaas is dieetvriendelijk. Studies tonen aan dat kleine hoeveelheden van dit broodbeleg je helpen je honger te controleren zonder extra aan te komen.

Conclusie

Naast bovenstaande voedingsmiddelen, kan eigenlijk elk soort eten onderdeel uitmaken van je dieet, als je de porties maar klein houdt. Diëtisten adviseren dan ook om je favoriete snacks niet volledig uit je voedingspatroon te bannen. Jezelf alles ontzeggen, is gedoemd te mislukken. Het is beter om jezelf bijvoorbeeld één chocoladetruffel per dag gunnen. Zo vergroot je de kans om je afvalplan vol te houden.(dokterdokter.nl)