Serieverkrachter aangehouden; politie op zoek naar meerdere slachtoffers

🕔 16.dec 2017

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en de Recherche van Regio Midden hebben donderdag de 23- jarige Edgard J. aangehouden voor het verkrachten van een aantal vrouwen en jeugdigen.

De verdachte reed rond in een witte personenauto. Wanneer hij een jonge vrouw alleen zag lopen, loerde hij een gelegenheid af, sleurde zijn slachtoffers in het voertuig en bedreigde hen met een vuistvuurwapen te zullen vermoorden of zij zich niet rustig hielden. Hij voerde zijn slachtoffers naar afgelegen gebieden, waar hij onder bedreiging van het wapen de jonge vrouwen meermalen verkrachtte, laat de politie weten.

Eveneens bedreigde hij de jonge vrouwen te zullen doodschieten, indien zij dit zouden aangeven bij de politie. Meer dan vier slachtoffers hebben op verschillende politiebureaus aangifte gedaan. Het vermoeden bestaat dat deze serieverkrachter meerdere slachtoffers heeft gemaakt.

Edgard is hangende het onderzoek overgedragen aan de recherche van regio Midden. Slachtoffers worden opgeroepen om contact op te nemen met de afdeling recherche van regio Midden op de nummers 582050/582203 of de afdeling Huiselijk geweld op het nummer 582206 of elke politiebureau waar u een vertrouwenspersoon hebt om uw aangifte te doen of bellen naar de gratis tiplijn 179.(GFC)