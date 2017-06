🕔 28.jun 2017

“Beste John, ik aanbid en respecteer jou, maar hou mij alsjeblieft uit je verklaringen die niet op feiten zijn gebaseerd.” Tennissuperster Serena Williams nam het op tegen tennislegende John McEnroe, die denkt dat zij als man ergens op de 700e plaats van de wereldtennistop zou zitten.

McEnroe noemt Williams “de beste vrouwelijke tennisspeelster ter wereld”. Dat had moeten zijn: “één van de beste atleten aller tijden”, vindt Williams, die de cover van de nieuwste editie van Vanity Fair siert.

John meent dat dit onderscheid relevant is: “Als zij bij de mannen speelde, zou zij ergens op de 700e plek gerangschikt zijn.”

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.

— Serena Williams (@serenawilliams) 26 juni 2017