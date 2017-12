SEH noteert 3 vuurrwerkslachtoffers, MMC 1

De eerste dag van de officiële verkoop- en afsteekperiode van vuurwerk werd woensdag afgesloten met 3 registraties van vuurwerkongevallen bij het Spoedeisende Hulp(SEH). Dit meldt de voorlichting van de brandweer.

Het gaat om een man van 20 jaar, 10-jarig meisje en een jongen 5 jaar. De jongen werd naar de plastisch-chirurg verwezen.

Bij het Mungra Medisch Centrum(MMC) in Nickerie liep op 25 december, 2 dagen voor de officiële verkoop- en afsteekperiode, een 12-jarig meisje verwondingen op aan haar hand tijdens het afsteken van knalvuurwerk.

Vuurwerk aandachtspunten

– Koop geen ‘knalvuurwerk’ en steek deze dus ook niet af!

– Ouders, verzorgers dienen een extra verantwoord en voorbeeldig gedrag in deze periode in te nemen!

– Bescherm steeds je ogen met een veiligheidsbril bij het afsteken van vuurwerk.

– Gebruik altijd een wierook of aansteekstokje om vuurwerk te ontsteken.

– Stunt nooit met vuurwerk, ontmantel geen vuurwerk en steek geen weigeraars af.

– Gooi geen vuurwerk op dieren.

– Pas op met vuurpijlen, sluit zoveel als mogelijk ramen en deuren als er vuurwerk wordt afgeschoten in uw omgeving.

Kinderen beneden 7 jaar mogen helemaal niet met vuurwerk omgaan en vanaf 7 tot 16 jaar is dat altijd onder toezicht van volwassenen, benadrukt de brandweer.

Verder dient er gelet te worden op onder andere: gebedshuizen en zorginstellingen.(GFC)