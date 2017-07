Schokkend: laatste ogenblikken van bruid in heli op video vastgelegd

Rosemeire Nascimento da Silva was in december 2016 met een helikopter op weg naar Udirley Damasceno, met wie zij die dag zou trouwen. Zij zou nooit aankomen: de heli stortte neer bij het Braziliaanse São Lourenço da Serra, in Grande São Paulo. Schokkende videobeelden van de crash werden deze week vrijgegeven.

In de helikopter zaten behalve de bruid ook haar broer Silvano en fotografe Nayla Cristina Neves Lousada, die zes maanden zwanger was.

Neves Lousada maakte video-opnamen tijdens de vlucht; de video werd gevonden door een andere broer van Rosemeire.

De advocaat van de nabestaanden zegt volgens de Braziliaanse krant Globo dat de video aantoont dat piloot Peterson Pinheiro “ernstige fouten” heeft gemaakt.

Een deskundige die de beelden bestudeerde, zegt dat duidelijk te zien is dat de piloot gedesoriënteerd was geraakt en moeite had de bestemming te vinden.